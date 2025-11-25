Se comienza a mover el mercado de fichajes en el futbol mexicano cuando apenas van a arrancar los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, donde nuestras Chivas buscarán eliminar a Cruz Azul para instalarse en las Semifinales.

No obstante, en medio de la preparación del Club Deportivo Guadalajara para medirse a La Máquina, el periodista de W Deportes, Diego Sandoval, reveló que no solo el Rebaño Sagrado es el único interesado en César “Cachorro” Montes, sino también el América.

“César Montes sería de nuevo pretendido por el América como posible fichaje para el Clausura 2026. Chivas los busca de igual forma”, escribió en X el comunicador.

Cabe mencionar que el periodista, Alex Ramírez, dio a conocer hace unos días que el “Cachorro” ya le había dado el sí a las Chivas, pero hasta después del Mundial de 2026, pero en una de esas el exjugador de Rayados de Monterrey podría escuchar ofertas en diciembre próximo para regresar antes a la Liga MX debido a que la Liga de Rusia parará alrededor de tres meses.

¿Cuál es el valor de César Montes en el Lokomotiv de Moscú?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de César Montes en el Lokomotiv de Moscú es de 6 millones de euros, equivalente a poco más de 127 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podrían pedir por sus servicios en el próximo mercado de fichajes.