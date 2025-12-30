El Guadalajara se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al inicio del Clausura 2026. Tras golear a Irapuato el conjunto rojiblanco regresó a los trabajos en Verde Valle, entrena este martes para luego tener tres días libres.

En medio de este contexto, el mercado de pases sigue muy abierto porque se encamina la salida de Teun Wilke del Guadalajara, mientras que César Montes se aleja porque firmaría con Cruz Azul. Por otro lado, revelan que Armando González podría tener minutos el próximo domingo, mientras que en la rama Femenil se confirmó la renovación de Alicia Cervantes.

Teun Wilke más cerca de salir de Chivas

El domingo se dio a conocer que estaba más cerca la salida de Teun Wilke de Chivas para llegar a Atlante de la Liga de Expansión MX. Uno de los puntos más importantes que buscaría cerrar el Rebaño Sagrado con su acuerdo es que sea un préstamo con opción a compra.

César Montes podría llegar a Cruz Azul

Uno de los jugadores que Chivas buscó hace varios mercados de pases es Cesar Montes, capitán de la Selección Mexicana que juega en Rusia. En medio de este contexto dan a conocer que Cruz Azul avanza con mucha seriedad para cerrar la llegada del defensa.

¿Cuándo regresa Armando González a Chivas?

Chivas se alista para enfrentar a Atlas en el primer Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco en la Copa Pacífica. En medio de este contexto, dan a conocer que esta semana se podrá definir si llega para enfrentar a los rojinegros o si regresa para jugar recién el domingo.

Alicia Cervantes renueva con Chivas

Una de las noticias más importantes de este lunes en Chivas fue la renovación de Alicia Cervantes hasta 2028. La atacante brillará dos temporadas más en el conjunto rojiblanco para superar a Omar Bravo como máximo goleador del club.