Chivas ayer tuvo su primer amistoso de preparación ante Irapuato y fue con goleada por 4-0 en el Estadio Sergio León Chávez. Uno de los futbolistas que estuvo ausente en Guanajuato fue Armando González, pero revelan que el cuerpo técnico evalúa la posibilidad de que tenga minutos el sábado o el domingo en la Copa Pacífica.

Sin dudas la ausencia de la Hormiga González en el Rebaño Sagrado frente a los Freseros no fue fundamental debido a que la aparición de Ángel Sepúlveda fue clave. El Cuate apareció con dos asistencias en el primer tiempo para que Roberto Alvarado y Richard Ledezma anoten el 2-0 parcial.

La gran pregunta que surge en el Guadalajara es cuándo se dará el regreso de Armando González al primer equipo. Especialmente porque el fin de semana que viene Chivas jugará dos amistosos más de cara al Clausura 2026 y el 10 de enero debutará ante Pachuca por la jornada uno en el Estadio Akron.

Ayer por la noche Alex Ramírez reveló que el cuerpo técnico evalúa cuándo le volverán a dar minutos a la Hormiga. “No viajó Armando González para ser elegible ante el conjunto de Irapuato. Acuérdense que no jugó el último partido del campeonato anterior y ese tipo de molestias musculares son muy traicioneras. A Armando González van a ir midiendo durante la semana para ver si puede el cuerpo médico, el cuerpo médico, a lo que diga, pero sobre todo él porque es el que siente cómo funciona el cuerpo, si hay o no molestias. Todo ese tipo de detallecitos van a servir si puede estar disponible para el domingo en el segundo partido o el sábado”, reveló el periodista de TV Azteca en su canal de YouTube.

¿Cuándo podría volver a jugar Armando González con Chivas?

De no mediar ningún tipo de inconveniente Chivas volverá a tener acción el próximo fin de semana. El sábado jugará ante Atlas el primer Clásico Tapatío del 2026, mientras que el domingo podría darse el regreso de Armando González ante el ganador o perder del cruce entre Rayados de Monterrey y Leones Negros.