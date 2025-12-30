Después de su debut con Chivas en el partido amistoso ante Irapuato de cara al Torneo Clausura 2026, donde colaboró con dos asistencias para la victoria de los nuestros 0-4, Ángel Sepúlveda confesó para Chivas TV que regresar a Verde Valle fue la oportunidad que tanto buscó y que es el reto de su vida.

“Encantado de volver, es la oportunidad que estuve trabajando todo este tiempo, sabía que podía volver algún día, después del esfuerzo de nunca bajar los brazos nos toca volver para hacer bien las cosas “, mencionó.

“Lo veo como el reto de mi vida, el saber que se me da esta segunda oportunidad de saber que Ángel Sepúlveda puede hacer bien las cosas en Chivas, todo lo que dimensiona eso, entonces vengo con esa ilusión, estaba listo para este gran reto, trabajar día con día y para poner en Chivas en lo más alto”, agregó el “Cuate”.

Cabe mencionar que Ángel Sepúlveda pasa por un gran momento futbolístico y para muestra de ello su actuación el domingo pasado ante Irapuato y ahora con el Club Deportivo Guadalajara buscará hacer historia en el futbol mexicano.

¿Cuál es el valor de Ángel Sepúlveda tras fichar con Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Ángel Sepúlveda en el Club Deportivo Guadalajara es de 7 mil euros, equivalente a poco más de 14 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que con ese precio lo recibe la directiva de Chivas procedente de Cruz Azul.