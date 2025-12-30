Chivas se alista de la mejor manera en Verde Valle para llegar con todo al inicio del Clausura 2026 cuando debute contra Pachuca en la jornada uno en el Estadio Akron. En medio de los entrenamientos en Verde Valle dan a conocer que Armando González ya trabaja a la par del equipo, por lo que no sería extraño que regrese a tener minutos el fin de semana.

Tuvieron que pasar varios años para que el Rebaño Sagrado vuelva a tener en sus filas un atacante que marque la diferencia. La Hormiga comenzó siendo la cuarta opción en el equipo de Gabriel Milito, pero las lesiones y el bajo nivel de sus compañeros le sirvieron para no solo tener oportunidades desde el banco de suplente, sino que también dejar claro que él era el presente del Guadalajara y no un viejo campeón de goleo como Alan Pulido.

Fueron doce los goles que anotó Armando González que fueron claves para victorias ante América, Rayados de Monterrey y Atlas. Sin embargo, en la Liguilla no pudo estar presente en la vuelta contra Cruz Azul y en el regreso a las actividades no pudo tener minutos en la goleada frente a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez.

Armando González ya trabaja a la par del equipo. (Foto: IMAGO7)

La gran pregunta que surgía era cuándo la Hormiga González volvería a tener minutos con el Rebaño Sagrado, teniendo en cuenta que el próximo 10 de enero se debuta ante Pachuca. Ayer el Guadalajara dio una gran noticia debido a que mostró al atacante trabajando a la par del grupo, por lo que resta saber si podrá tener minutos ante Atlas.

José Castillo también volvió a los trabajos con Chivas

Otra grata noticia que dio Chivas en sus redes sociales que mostró en redes sociales es a José Castillo trabajando a la par del grupo. De esta manera, todo indica que el próximo fin de semana podría tener acción en la Copa Pacífica.