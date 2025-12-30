Una de las primeras prioridades de Chivas en este mercado de pases fue encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes y que se le debe pagar un alto salario. Uno de ellos es Alan Pulido quien parece no tener la intención de moverse. En medio de este contexto, sale a luz que el Rebaño Sagrado aceptó una cláusula en la que el segundo año opcional podía ser aceptado o rechazado por el propio jugador y no en común acuerdo. ¿Quién firmó ese papel?

Diferentes reportes señalan que la directiva rojiblanca está muy molesta porque el futbolista ni su representante no quieren sus pretensiones y encontrar acomodo en otro club. “Resulta que Alan Pulido está de brazos cruzados. En Chivas tienen esta percepción de que Alan Pulido no está haciendo mucho por moverse, por encontrar un equipo y por tratar de cambiar la perspectiva de cara al futuro”, reveló José María Garrido en Futbol con Cerebro.

Con el correr de los días y las horas surgen detalles que explican por qué Chivas está contra la espada y la pared en el caso de Alan Pulido. Ayer César Huerta reveló que el contrato que se le firmó al atacante tenía como opción el segundo año y que solamente podía ser ejercido por el jugador.

“El contrato de pulido yo no sé a quién se le ocurrió, yo no sé quién pensó que era buena idea. Alguien dijo ‘Ay, oye qué buena oferta. Va a aceptar ganar la mitad de lo que gana en Estados Unidos. La mitad de lo que hagan en Estados Unidos es un chingo de dinero’. Yo no sé quién le firmó. Pero el segundo año es opcional, pero la opción la ejerce el jugador y el jugador dijo ‘No, yo me quedo’. No sé a quién se le ocurrió. Contrato firmado con las patas”, cerró.

¿Cuál es el salario de Alan Pulido en Chivas?

Según lo informado por diversos reportes Chivas le tendrá que pagar en el 2026 cerca 1.8 millones de dólares. Es por este motivo que la directiva le busca acomodo para el próximo mercado de pases y espera de mínimo hacerse cargo de un porcentaje del salario.