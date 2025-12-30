Alan Mozo es uno de los jugadores totalmente descartados en Chivas para el Clausura 2026. La situación ha llegado al punto de que no realizó la pretemporada en Barra de Navidad y tampoco fue convocado al amistoso contra Irapuato. La directiva rojiblanca trabaja activamente en su salida, pero se enfrenta a un obstáculo importante: su alto sueldo, que complica cualquier negociación.

Aunque no existen cifras oficiales públicas, se sabe que su salario es muy elevado para la mayoría de clubes de la Liga MX. Incluso las instituciones que podrían cubrirlo dudan debido a que Mozo lleva prácticamente seis meses sin actividad, tras superar una lesión. Sin embargo, ha surgido una opción que podría beneficiar a todas las partes, ya que hay un club en la Liga MX que necesita con urgencia un lateral derecho y sí tendría la capacidad económica para asumir su ficha.

Erick Gutiérrez y Alan Mozo están descartados para Milito.

Se trata de Tigres de la UANL, quienes tras la salida de Javier Aquino buscan cubrir la banda derecha lo antes posible. Además, para evitar complicaciones con las plazas de No Formados en México, el club regio daría prioridad a un futbolista mexicano para esa posición. Alan Mozo aparece como una alternativa interesante dentro de la mesa de opciones, aunque hasta el momento no existirían acercamientos formales entre directivas.

El escenario que luce más viable es un préstamo de Mozo a Tigres. Esta vía permitiría a los felinos evaluar su rendimiento sin comprometerse a una compra definitiva, mientras que Chivas liberaría una parte importante de su masa salarial para concretar refuerzos. Al interior del club se ha mencionado que la directiva prioriza dar salida a jugadores descartados antes de cerrar nuevas incorporaciones, por lo que esta operación abriría espacio para más fichajes.

Erick Gutiérrez es el otro jugador cuyo sueldo complica más fichajes para Chivas

No es el único caso en seguimiento. Erick Gutiérrez también está en la puerta de salida. Si bien existieron negociaciones para regresar al Pachuca, la información más reciente indica que el mediocampista vería con mejores ojos un movimiento a la MLS, específicamente al San Diego FC, donde podría reencontrarse con Hirving Lozano. Su futuro, al igual que el de Mozo, podría definirse en los próximos días.