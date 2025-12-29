Chivas se prepara para el inicio del Clausura 2026, por lo que llevó adelante su primer amistoso ante Irapuato. En medio de este contexto dan a conocer que el Guadalajara podría recibir un golpe bajo de Cruz Azul porque comenzó pláticas para quedarse con el fichaje de César Montes. ¿Amaury Vergara dejan que le roben al central de la Selección Mexicana?

Uno de los grandes puntos a reforzar en el Rebaño Sagrado para el siguiente torneo es en la zona defensiva. Especialmente porque en el Apertura 2025 sufría cuando se lesionaban o eran expulsados Diego Campillo, Luis Romo y José Castillo.

Ante este panorama se habló mucho de la posibilidad de que Chivas vaya a la carga de César Montes, capitán de la Selección Mexicana. Sin embargo, Alex Ramírez había dado a conocer que el regreso del zaguero al futbol mexicano se daría luego de la Copa del Mundo 2026, por lo que en el próximo mercado de verano se sentarán a dialogar.

En medio de este contexto Gerardo González, periodista de Vamos Azul, reveló que la directiva de Cruz Azul podría darle un golpe bajo a Chivas. “Una fuente me asegura pláticas avanzadas por César Montes. Mientras que el entorno del jugador me dice que nada por el momento con Cruz Azul, se encuentra en el festejo de su casamiento y que reportará con normalidad en Rusia”, reveló en X. ¿Amaury Vergara se queda en silencio?

¿Chivas trae un central para el Clausura 2026?

Ayer por la tarde Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que Chivas de momento no saldrá en busca de otro defensor. “Es una posibilidad muy grande que el equipo permanezca cómo está y solo llegaría un refuerzo si hay una necesidad que se detecte en estos momentos o si aparece una oportunidad. La lógica indicaría que se queden como están”, reveló.