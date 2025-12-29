Chivas disputó este domingo su primer partido de pretemporada ante el Irapuato, un encuentro donde el Rebaño Sagrado mostró un futbol muy sólido y terminó goleando 0-4 a los Freseros. Sin embargo, el rendimiento colectivo fue tan alto que, aunque varios jugadores dieron un partidazo, podrían verse superados en la lucha por minutos durante el Clausura 2026 debido a la fuerte competencia interna que se ha generado.

Tal podría ser el caso de Ricardo Marín, quien en el papel sería el tercer delantero por detrás de Armando González y Ángel Sepúlveda. Aunque la Hormiga no tuvo participación en este encuentro, el Cuate dio dos asistencias y dejó encantado al entorno rojiblanco con su actuación, lo que de por sí complica el panorama para Marín. Además, Sergio Aguayo, recién promovido al Primer Equipo, marcó el cuarto gol del partido, demostrando que está listo para pelear seriamente por minutos en la Primera División.

A pesar de ello, Marín también dio un muy buen partido, siendo precisamente quien asistió a Aguayo en el 0-4. No obstante, falló al menos dos mano a mano claros en los que el balón ni siquiera fue a portería, situaciones que pueden trabajarse pero que, en el futuro inmediato podrían traducirse en menos minutos de los que esperaba en su regreso al Guadalajara.

Aun cuando fue renovado recientemente, los rumores más fuertes señalaban que su lugar en el plantel no estaba asegurado y que, dependiendo de su desempeño en la pretemporada, se decidiría si permanece en Chivas para el Clausura 2026 o sale nuevamente a préstamo. Por ello, será fundamental seguir de cerca lo que ocurra con su situación en las próximas semanas.

Chivas aún tiene dos partidos para que Ricardo Marín pueda pelear un lugar

A Chivas todavía le restan los partidos amistosos de la Copa Pacífica, en la cual enfrentará primero al Atlas y, dependiendo de los resultados, podría medirse ante Leones Negros de la UdeG o Rayados en el segundo compromiso. Después de ello, el equipo cerrará su preparación de cara al Clausura 2026, torneo que comenzará una semana más tarde cuando Guadalajara reciba al Pachuca el sábado 10 de enero en el Estadio Akron.