El proyecto deportivo de Chivas Femenil fue duramente cuestionado en los meses recientes luego de la eliminación en el Apertura 2025, donde una vez más el equipo se quedó en semifinales. Además de los señalamientos hacia Antonio Contreras, la afición también puso la mirada en el trabajo de Nelly Simón, pues parecía haber problemas con los contratos de figuras importantes del plantel, lo que generó preocupación sobre la continuidad de referentes.

Tal era el caso de Alicia Cervantes, máxima goleadora en la historia del club, cuyo contrato estaba cerca de expirar y no mostraba avances claros en su renovación. Afortunadamente, la tarde de este lunes la cuenta oficial de Chivas anunció que la histórica delantera seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca hasta 2028, noticia que llenó de alegría a toda la afición y despejó las dudas sobre su futuro inmediato.

Cervantes es uno de los pilares del proyecto deportivo de Chivas, una futbolista que aparece en los momentos importantes y que se ha identificado plenamente con la afición. Su renovación representa una excelente noticia dentro y fuera del campo para el Guadalajara, ya que el club asegura por varios años más a una de sus máximas referentes y líder del vestidor.

El nuevo pendiente de Chivas Femenil es la renovación de Carolina Jaramillo

Ahora, la petición de la afición rojiblanca se centra en la renovación de Carolina Jaramillo, otra jugadora fundamental y líder del equipo, quien también ha sido clave en el funcionamiento del conjunto. Aunque se ha hablado de posibles desacuerdos con Antonio Contreras y Nelly Simón, se espera que, así como ocurrió con Licha Cervantes, las partes lleguen a un acuerdo para que Jaramillo continúe por más tiempo en Chivas Femenil.