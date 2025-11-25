Chivas registró el mejor cierre de fase regular del Apertura 2025 de toda la Liga MX, por lo que las críticas fueron transformándose en aplausos con el transcurrir de las semanas, por lo que muchos expertos vislumbran al Rebaño como un contendiente al título del futbol mexicano.

Uno de los máximos defensores del proyecto de Gabriel Milito ha sido el exjugador del América, Alberto García Aspe, quien aseguró que el Guadalajara fue el equipo que mejor rendimiento tuvo en el cierre de la fase regular del torneo, por lo que enalteció la mentalidad que tiene el conjunto tapatío.

“Para buscar ser campeón, primero tienes que pensar de esa manera. Si no piensas que puedes ser campeón, que tienes equipo para ser campeón, entonces ni te presentes a la Liguilla. Me gusta la mentalidad que les ha cambiado este técnico, llegó e implantó su sistema de juego, le costó al inicio, pero también fue importante la mentalidad y la confianza que le imprimió a este equipo.

“Para mí, Tigres y Chivas son los dos equipos que mejor terminaron el torneo. Tigres tiene jugadores de experiencia, pero me gusta más como juega Chivas que Tigres.

“Sí, mucho más (le gustan las Chivas de Milito sobre las de Paunovic). En los últimos partidos me encantó verlos jugar, disfrutaba ver jugar a Chivas. Entiendo lo de la inexperiencia en Liguilla, pero necesitas un técnico que la sepa y Milito puede ser un técnico importante.

“Yo no descartaría a Chivas. No estoy diciendo que vaya a ser campeón, entiendo que hay equipos que son favoritos como Toluca, Tigres, el mismo América, Cruz Azul, pero yo no descarto a Chivas para nada“, declaró el exjugador en Fox.

¿Cómo fue el cierre de la fase regular de Chivas en el Apertura 2025?

El Guadalajara registró un pésimo arranque de torneo; sin embargo, a partir de la jornada 9, el Rebaño tuvo un espectacular repunte, registrando siete triunfos de ocho partidos, por lo que se coló hasta la sexta posición general venciendo a clubes como Pumas, Atlas, Pachuca o Monterrey.