Chivas está a unas horas de reaparecer en el Apertura 2025 y en la instancia más importante de la Liga MX cuando enfrente al Cruz Azul en la serie de Cuartos de Final, en donde muchos especialistas coinciden en que el Rebaño no debe ser considerado como la víctima en esta serie.

Uno de los periodistas que ha demostrado más confianza en el Guadalajara en este proyecto que encabeza Gabriel Milito ha sido Javier Alarcón, quien dejó de lado que es fiel aficionado a La Máquina y advirtió que los rojiblancos pueden darle la sorpresa a los celestes.

“Guadalajara no puede creer que ya sanó todas las heridas, que está reestructurado, completamente rehabilitado, pero ya es otro y vaya que le va a complicar a Cruz Azul.

“No sé si le pueda ganar al final del día, si lo gana no será tan sorpresa porque Cruz Azul, se supone que tiene más alcance, más talento, más recambios, pero este Guadalajara puede darle la sorpresa a Cruz Azul, sin duda. Lo demostró en el partido de temporada regular.

“Cruz Azul cierra en casa, pero la casa de Cruz Azul no es tan pesada, por lo menos no para el Guadalajara a pesar de la racha de partidos que tiene Cruz Azul sin perder”, declaró el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

¿Cuál fue el resultado en la fase regular entre Chivas y Cruz Azul?

Rojiblancos y celestes se encontraron en la jornada 7 del Apertura 2025 en la cancha del Estadio Akron, en donde el Guadalajara cayó de manera increíble frente a La Máquina por marcador de 2-1, con goles de José Paradela y Rodolfo Rotondi. La anotación del chiverío fue obra de Diego Campillo.