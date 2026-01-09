La espera ha llegado a su fin y Chivas se reporta listo para volver a la actividad y hacer su presentación en el Clausura 2026 con una prueba complicada que será el enfrentar al Pachuca en la cancha del Estadio Akron.

Este duelo traerá consigo los reencuentros de la afición del Guadalajara con Alan Mozo y Víctor Guzmán, dos exjugadores rojiblancos que la afición quiso mucho, pero que por diversas circunstancias no pudieron marcharse con el ansiado título que todos deseaban.

Ahora, Gabriel Milito tiene un plantel renovado, en donde su columna vertebral sigue intacta, por lo que los objetivos comienzan a ser más altos para este torneo en donde la intención es superar los Cuartos de Final que registraron en el semestre anterior.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pachuca por el Clausura 2026?

El choque entre los Tuzos y el Rebaño se llevará a cabo este sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Pachuca?

El compromiso será difundido en exclusiva en México por la señal de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos será por la cadena Telemundo; sin embargo, todos los detalles te los tendremos a través de Rebaño Pasión.