Chivas se prepara para debutar en el Clausura 2026 cuando enfrente a Pachuca por la jornada uno en el Estadio Akron. En medio de la vuelta a la Liga MX Cruz Azul vuelve a meterse en terreno rojiblanco debido a que revelan que comenzó a acelerar las negociaciones con Eduardo Águila, defensor que sondeó el Rebaño Sagrado.

El Guadalajara viene de llevar adelante un buen mercado de pases en el que incorporó a Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez, Ángel Chávez y el regreso de Ricardo Marín. A su vez, busca acomodar a once piezas que no entran en planes para el Rebaño Sagrado en el siguiente torneo.

En medio de este contexto, César Luis Merlo reveló que Gabriel Milito está conforme con el plantel que tiene en Chivas, pero que pidió un defensor. Sin embargo, el periodista argentino reveló que su compatriota quiere en el cuadro rojiblanco que vayan por un central que cumpla con lo que pide y que se pueda pagar.

Uno de los jugadores que Chivas sondeó y buscó para el Clausura 2026 es Eduardo Águila, pero afirman que la Máquina avanza con quedarse con el zaguero de Atlético de San Luis. “Hay conversaciones iniciales por Eduardo Águila”, comentó Iker Carrera, insider del conjunto de La Noria, en X.

¿Por qué Chivas no fichó a Eduardo Águila para el Clausura 2026?

Como decíamos, Chivas fue uno de los primeros equipos que sondeó las condiciones de compra de Eduardo Águila. Para este mercado de pases se habló mucho de la posibilidad de que llegue, pero revelaron que Atlético de San Luis exige solamente seis millones de dólares, suma que desvincula al jugador con el conjunto potosino debido a que es su cláusula de salida.