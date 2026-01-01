No hay dudas de que el Guadalajara ha dado de qué hablar con el preciso y eficaz mercado de pases que llevó adelante de la mano de Alejandro Manzo y Javier Mier debido a que han contrataron seis jugadores de calidad y que rindieron. Uno de los jugadores que la afición pidió y que la directiva sigue de cerca es Eduardo Águila, pero revelan que no solo no llegaría, sino que además es buscado por Cruz Azul.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado necesita un refuerzo en la línea defensiva debido a que en el Apertura 2025 sintió las ausencias por lesión o suspensión de Diego Campillo, José Castillo o Luis Romo, mientras que en el banco de suplente Gilberto Sepúlveda no terminaba de alinearse de la mejor manera.

Por este motivo se habló mucho de que Chivas seguía de cerca a Eduardo Águila, pero todo indica que no arribará. En medio de este contexto, sale a la luz que Cruz Azul buscaría quedarse con el defensor de Atlético de San Luis para el Clausura 2026.

Eduardo Águila se aleja de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Fuentes: Cruz Azul mantiene el seguimiento por César Montes. En paralelo, hay sondeos por Eduardo Águila para conocer condiciones personales vía su representante. Y Rodrigo Pachuca también está considerado como alternativa si lo de Montes no avanza. Información en seguimiento”, informó @Carrerismo en X.

Cruz Azul ha sondeado viejos deseos de Chivas

Cabe destacar que no es la primera vez que Cruz Azul buscará robarle un posible fichaje a Chivas. A lo largo de las últimas semanas surgieron informes en el que la Máquina había sondeado a Rodrigo Pachuca de Puebla y César Montes.