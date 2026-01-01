La grandeza e importancia que tiene Chivas en la Liga MX ocasiona que se inventen muchos rumores en cada mercado de fichajes, en donde el más reciente es el que aseguró que Eduardo Águila estaría cerca de convertirse en refuerzo rojiblanco para el Clausura 2026.

Desde hace varias semanas, diversos insiders del Guadalajara han asegurado que la directiva de la escuadra tapatía desistió de su interés en el zaguero del Atlético de San Luis por su alto precio; sin embargo, el rumor revivió de forma repentina previo a que concluyera el 2025.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que dicha versión se debería a un juego de promotores, en donde para mantener el interés de algunos equipos se inventan rumores para presionar a otras directivas a cerrar la contratación cuanto antes.

“Eduardo Águila quiere salir de San Luis. Quiere ir a un club de mayor proyección, con más aparador en el que sepa que haciendo un buen torneo, tiene alguna posibilidad minúscula de colarse a la Copa del Mundo. Donde tenga la posibilidad de crecer económicamente de forma importante.

“¿Qué pasa cuando un futbolista quiere salir? Los promotores se ponen a trabajar (…) Si algo se enfría, el promotor lo calienta de nuevo, revivo el interés“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto dinero pediría Atlético de San Luis por Eduardo Águila?

La directiva del Guadalajara habría preguntado las condiciones para intentar un traspaso del zaguero; sin embargo, los altos mandos potosinos habrían exigido el pago de 6 millones de dólares para la cláusula de rescisión, cifra que los dirigentes rojiblancos no estarían dispuestos a desembolsar.