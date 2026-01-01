El 2026 acaba de comenzar y las noticias en Chivas no paran a pesar de que hoy jugadores, cuerpo técnico y directiva no descansen. Sin embargo, enero no da descanso porque la semana que viene el Guadalajara inicia su camino hacia 13 cuando debute ante Pachuca por el Clausura 2026 de la Liga MX.

En medio de este contexto el mercado de pases se encuentra abierto y la directiva definió su postura con Eduardo Águila. A su vez, Chicharito Hernández rompe el silencio con un llamativo mensaje sobre su paso por el Guadalajara, mientras que Alan Pulido presume su jet. Por último revelan que Bryan González sería convocado a la Selección Mexicana.

Chicharito Hernández habló sobre Chivas

Ayer Chicharito Hernández volvió a ser noticia de debido a que reveló que su paso por Chivas fue un retroceso. “Terminarás el año sin saber dónde vas a jugar. La calvicie llegará, te injertarás pelo. Tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera. Regresarás a la ciudad en que creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar“, expresó.

Alan Pulido presumió su jet privado

En los últimos días se ha dado a conocer que en Chivas están muy molesto con la actitud que ha adoptado Alan Pulido debido a que no busca salir si no mantiene el mismo contrato. En medio de este contexto, el atacante volvió a dar de qué hablar en redes sociales porque presumió su jet privado en vísperas de año nuevo.

Bryan González podría ser convocado a la Selección Mexicana

De cara al Mundial 2026 la Selección Mexicana se alista de la mejor manera y pretende llevar adelante una gira de preparación, por lo que enfrentará de visitante a Panamá y Bolivia. En medio de este contexto, dan a conocer que Bryan González sería una de las caras nuevas que convocaría Javier Aguirre al Tri. ¿Llega a la Copa del Mundo?

¿Eduardo Águila llega a Chivas?

El martes el mundo Chivas estalló debido a que surgió la información de que estaba al caer el fichaje de Eduardo Águila. Sin embargo, Alex Ramírez reveló en su canal de YouTube que el futbolista hoy no es contemplado porque pretenden dar oportunidad a Francisco Méndez.