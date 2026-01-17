La Selección Mexicana tendrá actividad la próxima semana con partidos amistosos ante Bolivia y Panamá que, al no disputarse en Fecha FIFA, solo podrán jugarse con futbolistas de la Liga MX. En ese contexto, Javier Aguirre sorprendió al convocar a ocho jugadores de Chivas, una cifra poco habitual que confirma el gran momento que vive el Rebaño Sagrado bajo el mando de Gabriel Milito.

Sin embargo, no todo es positivo para los elementos rojiblancos, ya que hay dos casos particulares que podrían enfrentar complicaciones en Selección precisamente por no estar bajo el sistema de Milito. Se trata de Bryan González y Richard Ledezma, quienes fueron llamados para desempeñarse como lateral izquierdo y lateral derecho, respectivamente, posiciones que no terminan de reflejar su rol habitual en Chivas.

Bryan González levanta la mano para la Selección Mexicana.

Y es que convocarlos pensando en esas posiciones podría jugarles en contra. Aunque ambos parten desde la banda en el esquema rojiblanco, Gabriel Milito los utiliza más como carrileros que como laterales tradicionales. No se limitan a defender ni arrancan siempre desde el primer tercio del campo, sino que funcionan como mediocampistas exteriores, con constante proyección ofensiva, presencia en campo rival e incluso apariciones por el centro.

Este cambio de sistema podría provocar que no logren brillar en el Tri como lo hacen en Chivas, una situación que ya se ha visto con otros jugadores. El ejemplo más claro es Luis Romo, quien en el Guadalajara actúa como líbero en una línea de tres centrales, con libertad para conducir, lanzar en largo y sumarse al medio campo, mientras que en Selección ha sido utilizado como central clásico en línea de cuatro, con funciones mucho más limitadas ofensivamente.

Richard Ledezma podría hacer el One Time Switch y aún así no ser llamado al Mundial

Esta situación podría ser especialmente delicada para Richard Ledezma, quien deberá realizar el One Time Switch si quiere ser considerado formalmente por Javier Aguirre rumbo al Mundial. El problema es que ni siquiera eso le garantiza un lugar, pues existe la posibilidad de que, aun renunciando definitivamente a la Selección de Estados Unidos, el Vasco no lo lleve a la Copa del Mundo si considera que no encaja en su sistema más tradicional. Un escenario complejo que podría frenar una apuesta clave en su carrera internacional.