Luis Romo es uno de los futbolistas más importantes dentro de Chivas en este Apertura 2025 bajo la tutela de Gabriel Milito gracias a su inteligencia, técnica individual y talento en las transiciones de defensa a ataque; sin embargo, ese gran nivel no le alcanzó para ser considerado en la Selección Mexicana.

Javier Aguirre recientemente dio a conocer su lista de convocados para los partidos amistosos contra Uruguay y Paraguay de la próxima Fecha FIFA, en donde solamente aparecen Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González del Guadalajara.

Es por eso que el comunicador David Medrano, reveló que el Tanque debería comenzar a preocuparse por su ausencia en este llamado del Vasco, ya que podría escapársele su lugar en la Copa del Mundo del próximo año.

“Hay ausencias de quienes tienen que estar preocupados. No está Jorge Sánchez en la convocatoria, no está Luis Romo, no está Ramón Juárez y no está Charly Rodríguez (…) Habrá que ver qué dice el Vasco, seguramente tratando de ver otras opciones”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué tuvo una baja de juego Luis Romo?

Durante los años recientes de su carrera, el Tanque se desempeñó como mediocampista en los equipos en los que jugó; sin embargo, con la llegada de Gabriel Milito se le pidió retroceder y convertirse en defensa central para darle salida al equipo, posición que quizás influyó para salir del radar de Javier Aguirre.