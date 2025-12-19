Javier Eduardo López es uno de los canteranos más recordados en la historia reciente de Chivas, primero por el enorme talento que llegó a mostrar desde muy joven, al punto de ser apodado el “Messi Mexicano”, pero también por la falta de disciplina que marcó su paso por el Guadalajara y prácticamente toda su carrera profesional. Un jugador con condiciones extraordinarias que, lamentablemente, solo pudimos ver a cuentagotas.

A finales de octubre, la Chofis dejó de formar parte del Pachuca de manera sorpresiva, sin que hubiera un comunicado claro ni del jugador ni del club explicando los motivos de su salida. En su momento se especuló con la posibilidad de que emigrara al fútbol de Arabia Saudita, pero el desenlace terminó siendo mucho más triste, ya que este jueves se confirmó que fue anunciado como refuerzo del equipo amateur Chivas MV, dando el salto directo a la llamada “talacha”.

Eduardo López disputará la Copa Navidad 2025, un torneo amateur que se jugará, de manera curiosa, en Barra de Navidad, el mismo lugar donde actualmente realiza su pretemporada el Primer Equipo de Chivas. Los contrastes no podrían ser más marcados: mientras el proyecto del Guadalajara muestra crecimiento y ambición de cara al Clausura 2026, la Chofis jugará en un conjunto totalmente amateur.

Si bien todavía existe la remota posibilidad de que López pueda encontrar acomodo en Arabia o en alguna otra liga durante el mercado de invierno, esto luce poco probable. El simple hecho de integrarse a un equipo amateur implica un riesgo alto de lesión, algo que difícilmente asumiría un jugador con una oferta profesional sobre la mesa. Todo apunta a que, al menos por ahora, no veremos a la Chofis en el fútbol profesional.

Matías Almeyda fue una de las personas que más fe le tuvo a Eduardo López

Vale la pena recordar que una de las personas que más confió en el talento de Javier Eduardo López fue Matías Almeyda, quien incluso llegó a referirse a él públicamente como “mi hijo” y lo impulsó a enfocarse tanto dentro como fuera de la cancha. Lamentablemente, ni siquiera bajo el mando del Pelado pudimos ver su talento de forma constante, y hoy, todo indica que la carrera profesional de la Chofis López ha llegado a su fin.