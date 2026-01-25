Los partidos de la Selección Mexicana ya terminaron, por lo que Chivas volverá a tener la atención de la Liga MX con el regreso del Clausura 2026 cuando enfrente a Atlético de San Luis por la jornada cuatro. De cara a este partido con los potosinos repasamos cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO al Rebaño Sagrado.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado tuvo un brutal inicio en el certamen nacional luego de haber ganado tres de tres. Pachuca, FC Juárez y Querétaro fueron las víctimas un conjunto rojiblanco que volvió a mostrar el buen nivel con el que cerró el Apertura 2025 en el primer torneo de Gabriel Milito.

El próximo sábado Chivas visitará a un Atlético de San Luis que viene de igualar 1-1 ante Tijuana y de sacarle una victoria a América gracias a la anotación de Joao Pedro. Cabe destacar que se dará el regreso de los ochos jugadores del Guadalajara que fueron convocados a la Selección Nacional de México: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Luis Romo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda.

Regresan los 8 jugadores que estuvieron convocados con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juega Chivas contra Atlético de San Luis por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Atlético de San Luis por la jornada 4 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 31 de enero en el Estadio Alfonso Lastra. El partido está pactado para comenzar a las 17:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Atlético de San Luis vs. Chivas?

El encuentro entre Chivas y Atlético de San Luis se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN en México, mientras que vía streaming por Disney+. Cabe destacar que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara en la jornada cuatro del Clausura 2026.