La Selección de México superó a Bolivia por 1-0 en el último amistoso que realizó en la gira de preparación para la Copa del Mundo 2026. En medio de este contexto, Javier Aguirre habría definido que Ángel Sepúlveda ya no corre para llegar a la cita mundialista debido a que no tuvo minutos en los dos encuentros con el Tri.

No hay dudas de que el ataque del conjunto nacional tiene como centrodelanteros titulares a Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Detrás de ellos hay varios jugadores que pelean por un lugar para el tercer lugar en esa posición.

Por esta razón Javier Aguirre decidió llevar a la gira contra Panamá y Bolivia a tres delanteros para comenzar a definir ese tercer jugador. Tanto Germán Berterame como Armando González sumaron minutos en las dos victorias de la Selección Nacional de México.

Ángel Sepúlveda no vio acción en ninguno de los amistosos de la Selección Mexicana. (Foto: Chivas)

Quién no vio minutos fue Ángel Sepúlveda, quien decidió llegar a Chivas para tener más acción y pelear por un lugar en la lista final de la Copa del Mundo. Todo indica, aunque el Vasco no lo confirme, que habría sido cepillado y que es casi un hecho que el Guadalajara lo tendrá para la Liguilla del Clausura 2026 si logra clasificar.

Raúl Rangel y una brutal atajada en Bolivia vs. México

Raúl Rangel volvió a tener un buen partido en la Selección Mexicana debido a que el primer tiempo tuvo un brutal paradón cuando Navas enganchó y remató a portería. Sin embargo, en el segundo tiempo tuvo una pésima salida que pudo terminar en gol luego de que el balón haya golpeado en su poste derecho.