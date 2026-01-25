En Santa Cruz de la Sierra, la Selección Mexicana pudo superar a Bolivia luego de ganar 1-0 en el Estadio Carlos Tonino Melgar. Germán Berterame anotó el gol de victoria para un Tri que tuvo como titulares a Raúl Rangel y Armando González, mientras que en la segunda mitad vio acción Luis Romo.

El equipo de Javier Aguirre es seguido de cerca porque decidió llevar a ocho jugadores del Guadalajara para esta gira de preparación para el Mundial 2026. A diferencia del partido ante Panamá, el Vasco realizó nueve cambios y dejó solamente a dos futbolista de inicio del Rebaño Sagrado.

En la primera mitad Armando González le dejó una gran pelota a Charly Rodríguez y el jugador de Cruz Azul falló solo ante Lampe. A su vez, Raúl Rangel apareció con una brutal atajada para evitar el gol de Navas para Bolivia.

México superó a Bolivia. (Foto: X / FOX)

En la segunda mitad, Armando González fue suplantado por un Germán Berterame que aprovechó un error de Lampe y anotó el 1-0 para el Tri. Por otro lado, Luis Romo ingresó a falta de minutos para el final para ayudar a defender la victoria del conjunto nacional.

Cabe destacar que de los ocho jugadores que fueron convocados a la Selección Mexicana solamente Ángel Sepúlveda no vio un minuto de juego. De esta manera, todo indica que no será tenido en cuenta Javier Aguirre para el Mundial 2026.

