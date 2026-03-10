Chivas Femenil continúa con paso firme en el Clausura 2026, en donde la prueba es que le quitó el invicto al América en el Clásico Nacional; sin embargo, el conjunto rojiblanco ya está pensando en su siguiente compromiso que será contra el Pachuca, equipo campeón del Circuito Rosa.

El Guadalajara deberá salir del Estadio Akron para marcharse al Estadio Jalisco para recibir a las Tuzas, en donde se enfrentarán a otro de los clubes más serios y que evidentemente es candidato al título del futbol mexicano, por lo que las dirigidas por Antonio Contreras deberán exigirse al máximo.

Hay que recordar que tras la Fecha FIFA, la Liga MX programó una jornada doble; sin embargo, debido a la suspensión del Clásico Nacional por los percances en Jalisco, el chiverío debió mover su partido contra FC Juárez, por lo que seguirá rezagado por un compromiso.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra América por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa será contra las Tuzas del Pachuca, duelo que se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse a las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Club América?

Debido a que el Guadalajara jugará como local, la transmisión del partido entre el chiverío y las Tuzas será por Amazon Prime, Fox y Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026