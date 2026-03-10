En un auténtico partidazo lleno de emociones, Chivas Femenil protagonizó una espectacular remontada para quedarse con la victoria en el Clásico Nacional frente a América Femenil.

El Rebaño Sagrado logró darle la vuelta a un marcador que parecía adverso y terminó imponiéndose 3-2 en la cancha del Estadio Akron, desatando la euforia de la afición rojiblanca.

Con anotaciones de Geyse Da Silva y Nancy Antonio,el conjunto de las Águilas Femenil habían tomado ventaja en el marcador y parecía encaminar el encuentro a su favor.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado Femenil reaccionó con carácter en el momento más complicado del Clásico Nacional Femenil, pues se encontró la remontada gracias a los tantos de Alejandra Valenzuela, Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide.

Cabe mencionar que con este resultado, el equipo de Antonio Contreras escaló hasta la segunda posición de la tabla general al sumar 25 puntos. Por su parte, las pupilas de Ángel Villacampa se quedó en el quinto escalón con 21unidades.

¿Cómo quedó Adriana Iturbide y Jasminez Casarez en la tabla de goleo del Torneo Clausura 2026?

Ambas futbolistas de Chivas Femenil todavía están alejadas de los primeros lugares de la tabla de goleo, donde Charlyn Corral, Eugenie Le Sommer y Diana Ordoñez la comandan con 10 tantos. En el caso de Adriana Iturbide, se ubica en la novena posición con apenas cinco dianas, mientras que Jasminez Casarez en el puesto 18 con apenas tres goles.