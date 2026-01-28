Tras los amistosos de la Selección Mexicana, Chivas ya cuenta con todo sus jugadores para encarar los próximos días para enfrentar a Atlético de San Luis. El Guadalajara regresa con el objetivo de mantenerse como líder en la tabla general de posiciones.

En medio de este contexto, Richard Ledezma se lleva los elogios de Carlos Hermosillo tras los partidos con el Tri, mientras que Raúl Rangel podría recibir malas noticias ante el regreso de Guillermo Ochoa. Por otro lado, Hugo Sánchez se rindió ante el trabajo de Gabriel Milito, mientras que en CONMEBOL habló del regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores y el Guadalajara se ilusiona.

Richard Ledezma se llevó los elogios de Carlos Hermosillo

Uno de los jugadores que se destacó de la mejor manera es Richard Ledezma quien se metió a la Copa del Mundo 2026. Quien se rindió ante el trabajo del futbolista rojiblanco fue Carlos Hermosillo. “Lateral derecho es una de las grandes dudas, pero a mí particularmente me gustó mucho lo que hizo Ledezma. Muchísimo”, expresó el exjugador de Chivas en La Última Palabra.

¿Guillermo Ochoa regresaría a la Selección Mexicana y tiembla Raúl Rangel?

Uno de los jugadores más destacados de Chivas en la Selección Mexicana es Raúl Rangel que gracias a su trabajo da garantía en ambas porterías. Sin embargo, su titularidad comienza tambalear en el Tri porque se daría el regreso de Guillermo Ochoa.

Hugo Sánchez se rindió ante Gabriel Milito

En medio de este contexto, Gabriel Milito no para de dar de qué hablar en todo México, por lo que se ganó los elogios de Hugo Sánchez. “Se nota que tiene el respaldo de la directiva, está haciendo un trabajo muy bueno en cuanto al tema de trabajo interno porque en cuanto al tema táctico, estratégico y psicológico se nota en la confianza que tienen los jugadores en el campo”, comentó en ESPN.

Y agregó: “Entre quien entre, juegue quien juegue, el equipo se ve con mucha armonía y eso le está dando confianza a Chivas y a los jugadores porque están con un líder que están convencidos de que está haciendo bien las cosas“.

¿Chivas regresa a la Copa Libertadores?

A pocos días del inicio del Mundial 2026 y con el regreso del Clausura 2026, la CONMEBOL habló del regreso de los grandes de México a la Copa Libertadores. “Es un tema que deben discutir dentro de la CONCACAF… pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente. […] Ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2016, por ahora son rumores y suposiciones, si quieren regresar, tienen que regresar a través de CONCACAF”, afirmó Alejandro Domínguez.