Chivas viene de tener semanas especiales en el 2026 debido a que es líder en la Liga MX y 8 de sus jugadores fueron convocados a la Selección Mexicana. Tras las victorias del Tri ante Panamá y Bolivia, Carlos Hermosillo confirmó lo que muchos piensan en el Guadalajara sobre Richard Ledezma al señalar que le gustó y que tiene carácter. A su vez, implícitamente la leyenda de Cruz Azul dio a entender que está mejor que Jorge Sánchez y Kevin Álvarez.

No hay dudas desde la lesión de Rodrigo Huescas el conjunto nacional no encontró el futbolista idóneo para suplir su ausencia. Diferentes jugadores han jugado en ese puesto, pero ninguno termina de llenar los zapatos del exjugador de la Máquina Cementera.

Para los últimos dos amistosos del Tri ante Bolivia y Panamá, Javier Aguirre decidió llevar a Richard Ledezma y Jorge Sánchez. El futbolista del Guadalajara vive un gran momento en la Liga MX, se destacó ante los panameños y no sufrió contra el seleccionado boliviano en el segundo tiempo en Santa Cruz de la Sierra.

Richard Ledezma se perfila para jugar el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

Tras los partidos con la Selección Mexicana, Carlos Hermosillo dio a entender que el futbolista de Chivas está mejor que el de Cruz Azul. “Lateral derecho es una de las grandes dudas, pero a mí particularmente me gustó mucho lo que hizo Ledezma. Muchísimo”, expresó el exjugador de Chivas en La Última Palabra.

Y agregó: “No tanto por la amonestación Jorge Sánchez me parece que es un muchacho, ya tuve una plática con él, se distrae mucho más atrás. La primera función de un defensa o un carrilero es defender y ha cometido muchos errores. Una de las grandes dudas de Javier es esa. Y tampoco está Kevin Álvarez. Lo que hizo Ledezma a mí me gustó muchísimo, aunque es un solo partido, me gustó su carácter. Buen jugador. Y los dos Brian y Armandito me gustó. Traen un buen ritmo”.

Richard Ledezma se ve en el Mundial 2026

Ayer Richard Ledezma aterrizó en Guadalajara y afirmó que se ve en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. “Sí, obviamente sí”, expresó. Y agregó: “Todos tenemos chance de ir. Vamos a ver. (El Vasco me dijo)Que siga como estoy haciendo las cosas en Chivas y vamos a ver”.