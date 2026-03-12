El gran momento que vive Chivas desde la llegada de Gabriel Milito también ha tenido impacto en la Selección Mexicana. El nivel colectivo del Guadalajara ha provocado que Javier Aguirre voltee cada vez más hacia el plantel rojiblanco para convocar jugadores, incluso dándole oportunidades a futbolistas que no habían estado dentro del proceso mundialista y que ahora sueñan con meterse a la lista final rumbo a la Copa del Mundo.

Uno de los casos más llamativos es el de Richard Ledezma, quien a principios de este año realizó el One Time Switch para poder representar oficialmente a México a nivel internacional. Gracias a esa decisión, el carrilero recibió su primer llamado por parte de Javier Aguirre. Sin embargo, esas convocatorias se dieron fuera de Fecha FIFA, lo que significa que el técnico nacional únicamente pudo llamar a jugadores de la Liga MX, situación que por ahora mantiene a Richy en la cuerda floja dentro del proceso.

Richard Ledezma puede sumar puntos para ir al Mundial.

La gran prueba para el futbolista rojiblanco llegará en la próxima convocatoria de la Fecha FIFA de este mes. Para esos partidos, se espera que Javier Aguirre convoque un plantel muy similar al que utilizará en el Mundial. Por lo tanto, si Richard Ledezma no aparece en esa lista, todo apuntaría a que el estratega nacional no lo tiene contemplado para la Copa del Mundo, lo que convertiría las próximas semanas en un momento clave para su futuro con el Tri.

El panorama tampoco es sencillo si se consideran las preferencias del propio entrenador. Aguirre ha señalado públicamente que su prioridad en la lateral derecha es Rodrigo Huescas, jugador al que incluso fue a visitar personalmente a Dinamarca para conocer su evolución física. Además, el técnico ha dejado claro que tiene preferencia por futbolistas que militan en Europa, algo que también beneficia a Jorge Sánchez, uno de los jugadores que más convocatorias ha recibido durante el actual proceso.

Chivas no tiene sustituto para Richard Ledezma en caso de que sea convocado por Javier Aguirre

La decisión de la Liga MX y de los clubes de apoyar a la Selección Mexicana prestando jugadores durante la Liguilla podría terminar afectando a Chivas. Richard Ledezma no parecía estar inicialmente en el radar de Javier Aguirre, pero en los últimos meses comenzó a recibir llamados que cambiaron el panorama. Esto se convierte en un problema para el Guadalajara, ya que no cuenta con un sustituto natural en esa posición. En caso de que Richy sea convocado para el Mundial, el equipo rojiblanco podría enfrentar la Liguilla sin una alternativa clara para cubrir su ausencia.