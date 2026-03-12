Chivas atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos en los últimos años bajo el mando de Gabriel Milito. El proyecto del estratega argentino apenas se encuentra en su segundo torneo, pero ya comienza a mostrar señales claras de que el equipo va por buen camino y que los resultados importantes podrían llegar más temprano que tarde si se mantiene la misma idea de juego.

Parte fundamental de ese crecimiento ha sido encontrar la mejor versión de varios jugadores del plantel rojiblanco. Uno de los casos más claros, y quizá el mayor acierto del cuerpo técnico, es el de Daniel Aguirre. El defensor se ha convertido en uno de los pilares del equipo desde su llegada, pero especialmente en el Clausura 2026, torneo en el que prácticamente no ha soltado la titularidad dentro del once de Milito.

Daniel Aguirre está en gran momento con Chivas.

Actualmente, Gabriel Milito utiliza a Aguirre como central por derecha dentro de la línea defensiva, un rol desde el cual aporta mucho más que solo labores defensivas. Su conducción de balón y su capacidad para incorporarse al ataque de manera sorpresiva le han dado al equipo una salida limpia desde el fondo. Curiosamente, el secreto de su gran momento radica en que ha brillado mucho más como defensor que en la posición en la que jugaba anteriormente, ya que durante gran parte de su carrera fue utilizado como mediocampista, rol en el que los anteriores entrenadores de Chivas nunca lograron explotar completamente sus cualidades.

Aunque su formación futbolística fue como mediocampista, posición que también ocupó durante su etapa en el LA Galaxy, Milito decidió retrasar su posición para involucrarlo más en la estructura defensiva. Al mismo tiempo, ese conocimiento del mediocampo le permite sumarse al ataque con inteligencia, ya sea para asistir o incluso aparecer en zona ofensiva con disparos al arco, algo que ya ha sido clave en varios de los triunfos que el Guadalajara ha conseguido en el torneo.

Daniel Aguirre se perderá el partido contra Santos y Gilberto Sepúlveda sería su sustituto

Desafortunadamente para Chivas, Daniel Aguirre no podrá estar presente en el partido contra Santos Laguna debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas, lo que automáticamente le genera un partido de suspensión. Ante esta situación, el periodista Jesús Bernal señala que la opción más probable para sustituirlo en el once inicial sería Gilberto Sepúlveda. En ese escenario, el “Tiba” ocuparía la posición de líbero, mientras que Diego Campillo regresaría a la central por derecha, lugar que había dejado temporalmente cuando cubrió la baja de Luis Romo.