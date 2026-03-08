Gabriel Milito no podrá contar con Daniel Aguirre para el partido del Club Deportivo Guadalajara ante Santos Laguna debido a acumulación de tarjetas, por lo que en rueda de prensa, tras imponerse a los Rojinegros del Atlas, habló al respecto.

“Tenemos que resolver la situación de Daniel Aguirre de cara al siguiente partido. Tenemos un plantel muy parejo, donde todos están preparados para jugar. Los que inician o los que entran de cambio están en buen momento; el plantel de Chivas tiene alternativas como para que no se altere el rendimiento del equipo. Estoy contento con el equipo que tenemos, con la mentalidad y con las ganas de que las cosas salgan bien”.

Cabe mencionar que “Dani” Aguirre se ha convertido en un elemento importante para el estratega argentino, por ello será una baja sensible para el siguiente encuentro, donde estarán recibiendo en la cancha del Estadio Akron a los “Guerreros”, dentro de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Destacar que en lo que va de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, Danile Aguirre suma 764 minutos disputados, divididos en nuevo compromisos, todos ellos como titular, además de dos goles, los cuales se los hizo al Atlético de San Luis y Pachuca.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Tras la victoria ante los Rojinegros del Atlas, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la tercera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 21 unidades, consecuencia de siete victorias y dos derrotas, solo a cuatro puntos de Cruz Azul, quien encabeza la clasificación.