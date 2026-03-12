Chivas es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título debido a que se ubica momentáneamente en la tercera posición con 21 puntos y se alista de la mejor manera para el cierre de la fase regular. En medio de este contexto, Érick Gutiérrez vuelve a ser noticia porque publicó en redes sociales una fotografía en la que cenaba con sus compañeros del Guadalajara. A su vez, cambió su foto de perfil con la playera del Rebaño Sagrado. ¿Adiós?

En las últimas horas surgió la información de que Guti habría tocado las puertas de la directiva y de la dirección técnica para volver a tener una oportunidad en el primer equipo. Sin embargo, el futbolista formado en Pachuca recibió una respuesta negativa, especialmente del técnico argentino, según lo informado por el Francotirador de Diario Récord.

En medio de este contexto, Érick Gutiérrez dio de qué hablar en redes sociales debido a los cambios que llevó adelante en sus redes sociales. Uno de ellos fue con el cambio de la foto de perfil de Instagram en la que tenía una con la playera de entrenamiento de Chivas.

A su vez, en las últimas horas volvió a dar de qué hablar debido a que en una de sus historias de Instagram publicó una fotografía en la que mantuvo una cena con Roberto Alvarado, Richard Ledezma y José Castillo. ¿Adiós al Guadalajara?

¿A qué liga podría salir Érick Gutiérrez?

La única liga que actualmente se encuentra disponible para que Érick Gutiérrez salga de Chivas en estos momentos es la MLS. Su mercado de pases cierra a finales de marzo y uno de las franquicias que estaba interesado es San Diego FC.