Richard Ledezma es considerado como uno de los mejores fichajes de Chivas en los últimos años debido al gran nivel que ha presumido desde que llegó en el verano del 2025, en donde el carrilero ha demostrado que se ha enamorado del Rebaño.

El mexico-estadounidense llegó con el máximo compromiso al Guadalajara para hacer historia en la escuadra tapatía, por lo que aseguró que está en un momento pleno a nivel personal, dejando en claro que su sueño es conseguir el campeonato con el chiverío.

“Estoy viviendo mi mejor versión de Richard Ledezma y me la estoy pasando muy bien acá en Guadalajara. Es un sueño, la verdad (…) Ganar la 13 con Chivas“, declaró el futbolista en palabras para TV Azteca.

Ledezma se siente emocionado por poder disputar nuevamente el Clásico Nacional contra América, en donde admitió que vislumbra un partido complicado, pero reiteró el compromiso de lo tapatíos en salir victoriosos.

“Muy difícil, pero vamos a luchar para hacer todo lo posible para sacar los tres puntos”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.