La política de jugar únicamente con futbolistas mexicanos de nacimiento es uno de los mayores orgullos de Chivas, pero también se ha convertido históricamente en uno de sus principales problemas al momento de reforzarse. La mayoría de clubes de la Liga MX conocen esta limitación y suelen inflar los precios de sus jugadores, sabiendo que al Guadalajara no le queda otra opción que pagar esas cantidades si quiere competir por talento nacional.

Sin embargo, este panorama se ha ido equilibrando gracias a la nueva estrategia del club de apostar por mexicoamericanos, jugadores mexicanos por ascendencia que nacieron o crecieron en Estados Unidos y se formaron futbolísticamente en ese país. Chivas ha comenzado a ficharlos a edades tempranas o en etapas clave de su desarrollo, ampliando su mercado sin traicionar su identidad histórica.

En ese contexto, el LA Galaxy parece haberse convertido en una especie de “cantera indirecta” del Guadalajara. Javier Hernández y Daniel Aguirre llegaron directamente desde el conjunto angelino, mientras que Efraín Álvarez y Jonathan Pérez también tuvieron pasado en el club californiano, incluso compartiendo vestidor en una misma etapa de sus carreras.

En el caso de Álvarez, arribó al Rebaño Sagrado procedente de Xolos de Tijuana, mientras que Jonathan Pérez fue adquirido al Nashville SC. Ambos se formaron en las fuerzas básicas del Galaxy, por lo que no se descarta que en el futuro Chivas vuelva a buscar jugadores con pasado en el club angelino o incluso que militen ahí al momento de ser considerados como refuerzos.

California es uno de los estados donde Chivas ha encontrado a más jugadores

La fuerte presencia de migrantes mexicanos en California ha convertido a este estado en una mina de talento para el Guadalajara. Además de los futbolistas con pasado en el LA Galaxy, Cruz Medina y Cade Cowell llegaron desde el San Jose Earthquakes, mientras que Kevin García arribó procedente del Fuego FC de Fresno, confirmando que la región se ha vuelto una de las principales fuentes de refuerzos para el proyecto rojiblanco.