La directiva de Chiva sigue apostando fuerte al talento de sus fuerzas básicas para seguir abasteciendo al primer equipo en el futuro, en donde la llegada del nuevo refuerzo que tuvo una formación bajo la tutela del Barcelona, Kevin García, ha causado revuelo en redes sociales.

El nuevo futbolista del Guadalajara nació el 21 de septiembre del 2007 en Reedley, California; sin embargo, es mexicano debido a que sus padres son mexicanos, por lo que cumple con el principal requisito para portar la camiseta rojiblanca.

Desde niño, Kevin García Elizarrarás, estuvo enamorado del futbol, teniendo sus pininos en equipos amateurs, hasta que en 2022 formó parte de la Academia de Residencia Juvenil del Barcelona en Estados Unidos, en donde permaneció durante dos años.

Para el verano del 2024 pasó a formar parte del Fuego FC, escuadra que participa en la USL League One, es decir en la tercera división profesional de Estados Unidos, en donde su equipo con sede en Fresno, California, se dedica a formar a jugadores para impulsarlos a otros equipos en el futuro.

Hace un año conoció Verde Valle y el Estadio Akron

Aunque se desconoce desde cuándo la directiva del Guadalajara demostró interés en hacerse de los servicios de Kevin García, lo curioso es que el futbolista presumió que visitó las instalaciones del club el año pasado.

Durante dicha visita conoció a varios de los futbolistas del primer equipo como Luis Romo o Chicharito Hernández, además de que también recibió una visita en las instalaciones del Estadio Akron, en donde se encuentra el museo de los trofeos más importantes de la institución.