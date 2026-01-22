El Mundial del 2026 está cada vez más cerca, por lo que muchos de los futbolistas están viviendo sus últimas oportunidades de ganarse un lugar en la lista final de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, en donde uno de los elementos que más ha destacado es Luis Romo.

El capitán del Guadalajara fue el futbolista más destacado del Tricolor en el duelo amistoso contra Panamá, por lo que dejó en claro que mantiene la esperanza intacta de colarse a la justa mundialista, por lo que se comprometió a seguir luchando por un boleto y complicarle la decisión al Vasco.

“Es motivante estar en el Mundial. Hay que pelear por un puesto y todos los que lo hicieron hoy, trataron eso y siempre hay que destacar lo positivo.

“Hay que pelearlo, hay que soñarlo y hay que sentirlo. Hay que dificultárselo al profe, siempre hay que soñar con estar ahí y apoyar siempre. El venir, venir y exigir, para que los que estén al final se esfuercen al máximo y también lleguen muy bien”, declaró el capitán del Guadalajara en palabras para TV Azteca.

Javier Aguirre alabó el partido de Luis Romo contra Panamá

“Cuando hicimos la alineación, viendo el entrenamiento no había reparado en que eran seis del Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores y rendimientos.

“Luis hizo un juego más que correcto. Tuvo amonestación y lo iba a quitar, me dijo ‘déjame un rato más’. Aguantó el tipo, fue inteligente. Está en plena madurez.

“Se le ve delgado, ágil, se le ve contento y cuando un jugador está tranquili, reposado, es cuando mejor rinde“, declaró el timonel nacional.

¿Cuándo se jugará el México vs. Bolivia?

El segundo compromiso de esta mini gira de la Selección Mexicana se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz, compromiso que arrancará en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.