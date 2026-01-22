Roberto Alvarado es uno de los futbolistas más talentosos y desequilibrantes que tiene la Liga MX; sin embargo, el jugador ha sido blanco de críticas debido a una supuesta baja de juego con Chivas durante varios partidos, en donde de manera indirecta, el propio atacante explicó la razón.

Desde su llegada al Guadalajara, el Piojo venía siendo utilizado como extremo por derecha, situación que cambió con la llegada de Gabriel Milito, quien decidió mandarlo como interior por derecha, ajuste que no es del total agrado del futbolista y así lo manifestó en una entrevista.

Al recordar todas las posiciones que ha desempeñado a lo largo de su carrera, Alvarado admitió que en el lugar que lo coloca Javier Aguirre como extremo es la que más le agrada, pese a que en el chiverío es utilizado en otra zona del campo.

“Hoy, con Gaby Milito, también me pone un poco más de interior en Chivas. Acá en la Selección Mexicana he sido más de extremo, que es la posición en donde me siento más cómodo, en donde siento que me va mejor y donde creo que puedo ayudar más al equipo”, explicó el extremo en entrevista con TV Azteca.

Roberto Alvarado sueña con bicampeonato de Chivas

“Chivas campeón, obviamente. Poder estar en el Mundial y hacer historia en el Mundial, Golecito en el Mundial y muchos con Chivas también. Hacer historia con la Selección de México, que se sienta orgullosa la gente de nosotros, como equipo y como mexicanos. Y después, cerrar el año también siendo campeón con Chivas“, concluyó el extremo.