México le propinó un golpe bajo a Estados Unidos al convencer a Richard Ledezma y Brian Gutiérrez de representar al Tricolor a partir de ahora, situación que no ha pasado inadvertida en el vestidor que comanda Javier Aguirre, en donde Roberto Alvarado levantó la voz por sus compañeros en Chivas.

El Piojo está convencido de la calidad que poseen ambos futbolistas mexico-estadounidenses y que han venido demostrando en el Guadalajara, por lo que está convencido de que los dos jugadores tomaron una decisión acertada al renunciar al combinado de las Barras y las Estrellas.

“No he platicado con ellos, pero para mi tomaron una muy buena decisión. A Richy, que desde el torneo pasado he jugado con él, es un grandísimo jugador. Le cayó muy bien su llegada a Chivas.

“Brian Gutiérrez es muy bueno, es un jugador muy completo y que estén en la Selección es un orgullo porque sé de sus cualidades, sé que pueden pelear por un lugar y pelear por un Mundial. Tienen la capacidad para poder estar“, declaró Alvarado en entrevista con TV Azteca.

Roberto Alvarado sueña con bicampeonato de Chivas

“Chivas campeón, obviamente. Poder estar en el Mundial y hacer historia en el Mundial, Golecito en el Mundial y muchos con Chivas también. Hacer historia con la Selección de México, que se sienta orgullosa la gente de nosotros, como equipo y como mexicanos. Y después, cerrar el año también siendo campeón con Chivas“, concluyó el extremo.