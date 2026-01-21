La telenovela de Alan Pulido con Chivas sigue sumando más y más capítulos en donde ambas partes están resultando perjudicadas; sin embargo, el panorama se esclareció debido a los rumores del interés de Rayados; sin embargo, esto podría cambiar próximamente.

Desde hace algunas horas ha tomado más fuerza que el equipo de Monterrey estaría interesado en hacerse de los servicios de Puligol debido a la inminente salida de Germán Berterame a la MLS con el Inter de Miami, aunque el atacante rojiblanco no sería su primera opción.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que dentro del Guadalajara no han recibido ninguna oferta por Alan Pulido de parte de la escuadra regiomontana, ni de ninguna otra, aunque el deseo de la directiva sí es encontrarle cabida en algún club.

“Preguntaba con gente de la dirigencia de Guadalajara (…) La respuesta fue muy escueta, dos palabras y fue todo: ‘házmela buena’. No hay una sola oferta formal por Alan Pulido ni de Rayados ni de nadie.

“¿Hugo algún club que preguntó? Sí lo hubo. Pero después, cuando empezaron a ver la tempestad, el representante se puso a trabajar y a filtrar rumores falsos: Pumas, Cruz Azul y ahora aparentemente se pusieron a soltar esta versión que va a Monterrey”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Djuka, el jugador del Atlas que interesaría en Rayados

“Cuando te pones a preguntar el tema de cómo está el tema con Monterrey y que la primera opción que tienen es Uros Durdevic, campeón de goleo hace dos torneos con el Atlas. Ese es su primer objetivo, un tipo de mejor presente y más probado”, concluyó el comunicador.