Armando González inició el Clausura 2026 en un nivel espectacular, manteniendo la inercia goleadora del torneo anterior. Con cuatro goles en cinco partidos, la Liga MX lo elogió y lo nombró como el mejor jugador de enero, pero, aunque volvió a tener un buen partido ante Mazatlán y marcó el gol de la victoria, esta vez decidieron darle el reconocimiento de mejor jugador de la Jornada a otro rojiblanco.

Se trata de Efraín Álvarez, quien abrió el marcador ante los Cañoneros con un disparo que, tras un ligero desvío, terminó en el fondo de la red. Su gol fue clave para que el Rebaño Sagrado consiguiera el triunfo en su último partido disputado en El Encanto, consolidando el buen momento colectivo del equipo.

No solo la Liga MX destacó el desempeño del atacante, sino también plataformas especializadas como Sofascore, que lo eligieron como el mejor jugador del partido y lo incluyeron en el once ideal de la semana. En cuanto al mejor jugador de la Jornada, el reconocimiento fue para Jhojan Julio, del Querétaro.

Además, Álvarez sigue siendo un nombre interesante de cara a la Selección Mexicana, ya que podría convertirse en una de las sorpresas de Javier Aguirre rumbo al Mundial. El delantero rojiblanco no debe bajar los brazos, pues durante varios meses fue habitual en las convocatorias del Vasco y aún tiene tiempo para volver a ganarse un lugar.

Sofascore pone a Efraín Álvarez como el jugador mejor calificado de Chivas

El gran nivel de Efraín Álvarez no se limita a este partido, sino a todo lo que va del torneo. Sofascore lo califica como el mejor jugador de Chivas en el Clausura 2026 con una puntuación de 7.60 sobre 10, superando a Daniel Aguirre, que registra 7.44, y a Roberto Alvarado, que ocupa el tercer puesto con 7.24.