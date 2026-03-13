El histórico Estadio Azteca atraviesa la etapa final de su profunda remodelación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y las imágenes más recientes del inmueble han llamado la atención por un detalle particular: el nuevo diseño exterior y parte de la iluminación presentan tonalidades rojas y blancas que, inevitablemente, recuerdan a los colores de Chivas.

El coloso de Santa Úrsula permanece cerrado desde 2024 para adecuarse a los estándares de FIFA y convertirse en el primer estadio de la historia en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas. De hecho, está previsto que el recinto vuelva a abrir el próximo 28 de marzo, para el amistoso que la Selección Mexicana disputará frente a Portugal, meses antes del partido inaugural del torneo, que también se disputará allí.

Entre las obras realizadas destacan la instalación de una nueva cancha de pasto híbrido con sistema de drenaje, renovación total del alumbrado, pantallas gigantes, mejoras en vestidores y zonas de hospitalidad, además de la modernización de áreas de prensa y accesos para el público. También se trabaja en una nueva fachada con iluminación LED y elementos estructurales que cambiarán notablemente la imagen del estadio.

En medio de esas modificaciones apareció el detalle que generó comentarios en redes: una membrana roja en la parte alta del estadio, vinculada al patrocinio que rebautizó comercialmente al recinto como “Estadio Banorte”, en lugar del clásico escudo americanista. Aunque el cambio responde a cuestiones de diseño y patrocinio, para muchos aficionados rojiblancos la nueva estética del Azteca tiene un inevitable guiño a los colores del Guadalajara.

Partidos confirmados del Mundial en el Estadio Azteca

Fase de grupos

11 de junio de 2026 – México vs. Sudáfrica (partido inaugural) 17 de junio de 2026 – Uzbekistán vs. Colombia 24 de junio de 2026 – México vs. ganador del repechaje UEFA

Fase eliminatoria