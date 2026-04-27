Mientras se espera para que se haga oficial la lista de convocados a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, el mercado de pases de verano vuelve a tocar la puerta de Chivas. Desde Alemania afirman que Borussia Dortmund no sería el único que sigue de cerca a Armando González sino que también el Bayer Leverkusen.

La realidad es que el Guadalajara es uno de los equipos a seguir debido a que no para de producir puro jugador mexicano. La Hormiga es uno de los grandes baluartes de esta maquinaria debido a que en una temporada anotó 24 goles para ser campeón de goleo en el Apertura 2025 y subcampeón en el Clausura 2026.

Este gran momento llevó a que varios equipos del futbol de Europa se hayan interesado en él como fue el caso de CSKA de Moscú, club al cual rechazó a pesar de su millonaria oferta. A pesar de que no ha marcado goles en los últimos tres partidos y que sería convocado al Mundial 2026, desde Europa afirman que el futbolista rojiblanco no solo es seguido por Borussia Dortmund sino que también por Bayer Leverkusen.

Armando González sería buscado por Bayer Leverkusen. (Foto: captura a Fussballdaten)

Según lo informado por Fussballdaten, en el Borussia ven a la Hormiga como una inversión con gran potencia a futuro, mientras que desde Leverkusen se han mostrado impresionados por su velocidad y explosión en las transiciones. Cabe destacar que de momento es un rumor de mercado, que han sido informes y que no hay una oferta formal en la mesa.

¿Cuál es la cláusula de salida de Armando González en Chivas?

Según lo informado por César Merlo, Armando González hoy tiene una cláusula de salida al futbol de Europa de 18 millones de dólares. Cabe destacar que la Hormiga rechazó el balompié de Rusia debido a que apostaba a jugar en Chivas y disputar la Copa del Mundo 2026.