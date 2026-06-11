Mientras México se prepara para debutar en el Mundial 2026 con una importante presencia rojiblanca, el Guadalajara sigue moviéndose en el mercado y definiendo el futuro de varios futbolistas de cara al Apertura 2026.

El día que millones de mexicanos esperaban finalmente llegó. Este 11 de junio, la Selección Mexicana hará su debut en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Además, Chivas tendrá una presencia destacada dentro del equipo dirigido por Javier Aguirre, ya que Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez apuntan a ser titulares, mientras que Luis Romo y Armando González esperan su oportunidad desde el banco de suplentes. En paralelo, el Guadalajara continúa generando noticias importantes de cara al próximo semestre.

Jordan Carrillo, nuevo refuerzo de Chivas

La principal novedad pasa por el fichaje de Jordan Carrillo. El mediapunta mexicano de 24 años se convertirá en nuevo jugador de Chivas después de que el club alcanzara un acuerdo con Santos Laguna, propietario de su carta. Carrillo viene de completar un destacado torneo con Pumas, donde llegó hasta la Final, y era considerado uno de los nombres más atractivos del mercado. De acuerdo con diversos reportes, la operación rondará los cinco millones de dólares. El futbolista, además, ha manifestado en distintas ocasiones su simpatía por el Guadalajara, por lo que ahora tendrá la oportunidad de vestir la camiseta del equipo del que se declaró aficionado.

Chivas quiere retener a la Hormiga González

Mientras el mercado sigue avanzando, la directiva rojiblanca también trabaja en conservar a algunas de sus piezas más importantes. Según informó César Huerta, la intención del Rebaño es hacer todo lo posible para retener tanto a Armando González como a Brian Gutiérrez durante al menos un semestre más. En el caso de la Hormiga, la situación cobra especial relevancia por tratarse de un canterano que viene de consolidarse como uno de los atacantes más prometedores del futbol mexicano y que además forma parte de la convocatoria mundialista. Aunque Chivas escuchará ofertas en caso de que lleguen, la prioridad es mantenerlos dentro de la plantilla.

Diego Ochoa continuará su carrera en Necaxa

Otra de las novedades confirmadas tiene que ver con Diego Ochoa. El defensor central debía reportar nuevamente con Chivas tras concluir su préstamo en Bravos de Juárez, pero finalmente no entrará en los planes deportivos de la institución para el próximo torneo. Por ese motivo, el zaguero volverá a salir cedido, esta vez rumbo a Necaxa, donde buscará sumar minutos y continuidad para seguir desarrollando su carrera profesional.

Chivas Femenil suma nuevas bajas

Por el lado del Femenil también hubo movimientos importantes. El club confirmó las salidas de Joselyn de la Rosa e Isabela Esquivias, quienes no continuarán formando parte del proyecto para el Apertura 2026. Ambas se suman a las bajas previamente anunciadas de Kimberly Guzmán y Casandra Montero, en una reestructuración que sigue avanzando bajo la dirección deportiva de Nelly Simón. Mientras la afición espera noticias sobre posibles incorporaciones, el plantel continúa modificándose de cara a un semestre en el que el objetivo volverá a ser pelear por el título.