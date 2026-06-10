Roberto Alvarado se convirtió oficialmente en jugador de Chivas el 1 de enero de 2022, apenas unos meses antes de comenzar el proceso final rumbo al Mundial de Qatar 2022. En aquella Copa del Mundo logró entrar en la convocatoria de la Selección Mexicana, aunque su participación fue mínima, disputando únicamente 18 minutos al ingresar de cambio en el partido de fase de grupos ante Argentina. Ahora, cuatro años después, el panorama es completamente distinto, pues el Piojo se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes dentro del proyecto de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Roberto Alvarado debutó en mundiales en 2022.

Parte de esta evolución tiene que ver con su crecimiento futbolístico. En Qatar 2022 era utilizado principalmente como extremo por derecha, mientras que actualmente se ha transformado en un jugador mucho más versátil. Bajo las órdenes de Gabriel Milito se desempeña frecuentemente como interior ofensivo, participando tanto por dentro como por fuera y ofreciendo soluciones en diferentes zonas del campo. Además, también ha sido utilizado por el sector izquierdo, convirtiéndose en una pieza capaz de adaptarse a distintos sistemas y necesidades tácticas.

Roberto Alvarado ha jugado prácticamente en todas las posiciones en su carrera.

Otro aspecto que refleja su importancia es la regularidad que ha mostrado desde que llegó al Guadalajara. Sin importar quién haya estado sentado en el banquillo rojiblanco, Roberto Alvarado siempre ha encontrado la manera de mantenerse como un jugador fundamental. Desde su llegada al club ha superado los mil minutos disputados en temporada regular en prácticamente todos los torneos. La única excepción fue el Apertura 2025, cuando una lesión lo dejó fuera durante cinco jornadas. Aun así, logró acumular 810 minutos de actividad, demostrando que sigue siendo uno de los elementos más confiables para cualquier entrenador.

Por si fuera poco, el último año futbolístico ha sido especialmente positivo para el atacante rojiblanco. Aunque en ocasiones pasa desapercibido porque no siempre aparece directamente en la hoja de goles o asistencias, los números avanzados muestran que es uno de los mediocampistas ofensivos más productivos de la Liga MX. Actualmente se ubica como el tercer mediocampista que más oportunidades genera, quinto en pases clave y en duelos ofensivos ganados, sexto en regates exitosos y séptimo en regates por cada cien toques. En otras palabras, es un futbolista que constantemente desequilibra y crea ventajas para sus compañeros.

Roberto Alvarado pinta para ser titular en la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

En cuanto a su presente con la Selección Mexicana, todo apunta a que Roberto Alvarado será uno de los titulares de Javier Aguirre durante el Mundial 2026. El futbolista de Chivas arrancó de inicio en los partidos frente a Serbia, Ghana, Portugal e Islandia, consolidándose como una de las piezas más utilizadas por el cuerpo técnico. Además, el propio Aguirre dejó claro el nivel de confianza que tiene en él cuando explicó que no le dio minutos ante Australia porque “no tenía nada que demostrarle”. Por ello, todo indica que el Piojo volverá a aparecer en el once inicial este jueves durante la inauguración de la Copa del Mundo, representando al Guadalajara en el escenario más importante del futbol internacional.