Algunos equipos ya tuvieron actividad de Liga MX, pero Chivas no, pues tendrá que esperar hasta el sábado.

Chivas ya puso en marcha su participación en el Apertura 2026 con el partido que disputó el pasado sábado frente al Toluca en el Estadio Akron. Ahora, el siguiente compromiso del Guadalajara será este sábado 25 de julio ante FC Juárez, por lo que el equipo de Gabriel Milito volverá a tener una semana completa de preparación antes de regresar a la actividad en la Liga MX.

Sin embargo, durante esta semana algunos equipos sí tuvieron actividad en el torneo local, entre ellos el propio Toluca, rival del Rebaño Sagrado en la Jornada 1. Esta situación generó dudas entre varios aficionados, quienes pensaron que la Liga MX había programado una doble jornada mientras Chivas permanecía sin jugar.

La Jornada 2 de la Liga MX empezó a media semana.

La realidad es que no se trató de una jornada doble. Los únicos encuentros que se adelantaron fueron los de Toluca y Cruz Azul, que enfrentaron a Pumas y Puebla, respectivamente, debido a que ambos equipos disputarán este fin de semana el Campeón de Campeones, trofeo que enfrenta a los campeones del Apertura 2025 y el Clausura 2026. Por esa razón, sus compromisos de Liga MX fueron reprogramados para no afectar su calendario.

Mientras tanto, el resto de los clubes mantendrá su calendario habitual. Ese también es el caso de Chivas, que recibirá a FC Juárez en el Estadio Akron como parte de la Jornada 2 del Apertura 2026. A diferencia del encuentro frente al Toluca, el duelo contra los Bravos se disputará a las 5:07 de la tarde, tiempo del centro de México.

Encuesta ¿Conseguirá Chivas el triunfo ante FC Juárez en la Jornada 2? ¿Conseguirá Chivas el triunfo ante FC Juárez en la Jornada 2? Sí, volveremos a ver el triunfo en el Akron Solo si Milito hace los cambios correctos Pinta para un empate, se van a venir a encerrar Ya votaron 7 hinchas

Además, el compromiso frente a Juárez será el penúltimo antes de la pausa que hará toda la Liga MX para dar paso a la fase de grupos de la Leagues Cup. Esto provocará que los meses de julio y agosto tengan un calendario muy exigente para todos los equipos, que deberán alternar partidos del torneo local con los compromisos internacionales en Estados Unidos.

Chivas tendrá que ganarle a Juárez para salir del fondo de la Tabla General

Después de la derrota ante Toluca, Chivas ocupa el último lugar de la Tabla General, al quedarse sin puntos y sin goles anotados en la Jornada 1. Por ello, el duelo frente a FC Juárez adquiere una importancia todavía mayor, ya que el Guadalajara necesita sumar su primera victoria del torneo para comenzar a escalar posiciones y evitar quedarse rezagado desde las primeras fechas del Apertura 2026.