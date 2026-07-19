Aunque Chivas no pudo iniciar el Apertura 2026 con una victoria tras caer 0-2 frente al Toluca, el desempeño del equipo dejó varios aspectos positivos para analizar. Uno de ellos fue el nivel mostrado por Diego Campillo, quien volvió a firmar una actuación sólida en la línea defensiva y todo apunta a que se ha ganado la confianza de Gabriel Milito para convertirse en un titular habitual dentro del esquema rojiblanco.

Sin embargo, el zaguero también terminó viviendo un duro golpe de realidad por unas declaraciones que realizó días antes del debut. En una entrevista para Chivas TV, Campillo aseguró con total seguridad que el Guadalajara llegaría a la Leagues Cup con tres triunfos consecutivos, haciendo referencia a los compromisos frente a Toluca, Juárez y Puebla correspondientes a las primeras jornadas del torneo.

Chivas volvió a caer ante Toluca sin meter gol.

Con la derrota frente a los Diablos Rojos, aquella predicción quedó descartada desde la primera fecha. Más allá de la confianza que existe dentro del vestidor, el resultado dejó claro que ningún partido puede darse por ganado antes de disputarse, incluso cuando Chivas parte como favorito sobre el papel. Para el plantel rojiblanco, este descalabro también representa una llamada de atención y una dosis de humildad de cara al resto del campeonato.

Ahora, el Guadalajara tendrá que dejar rápidamente atrás este tropiezo y concentrarse en su siguiente compromiso frente a Bravos de Juárez. Sobre el papel, el Rebaño Sagrado vuelve a partir como favorito, tanto por la calidad de su plantel como por jugar en el Estadio Akron, donde había construido una importante racha positiva. Sin embargo, Campillo y sus compañeros saben que deberán mostrar su mejor versión si quieren sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Además, el equipo necesita alcanzar cuanto antes su mejor estado físico, ya que después de estas primeras jornadas llegará la Leagues Cup, un torneo en el que Chivas disputará todos sus encuentros de la fase de grupos en Estados Unidos. Los constantes viajes y el poco tiempo de recuperación entre partidos exigirán al máximo al plantel, por lo que Milito buscará tener a todos sus jugadores en condiciones óptimas.

¿Seguirá siendo titular Diego Campillo en los próximos partidos de Chivas?

Más allá de que sus declaraciones hayan quedado rápidamente desmentidas por el resultado ante Toluca, todo indica que Diego Campillo mantendrá su lugar en el once inicial de Gabriel Milito. El defensor fue uno de los futbolistas con mejor rendimiento frente a los Diablos Rojos y no existe ningún indicio de que el técnico argentino vaya a castigarlo por mostrarse confiado. Si en algún momento pierde la titularidad, será únicamente por una decisión futbolística o por la competencia interna que existe en la plantilla.