El delantero croata marcó en la Copa del Mundo 2026 y será uno de los principales peligros que enfrentará Chivas cuando se mida ante FC Dallas en la Leagues Cup.

Mientras la Copa del Mundo entra en su etapa decisiva, Chivas también comienza a mirar de reojo uno de los grandes desafíos que tendrá además del Apertura 2026: la Leagues Cup. Entre los rivales que enfrentará el Guadalajara aparece FC Dallas, equipo que cuenta con un delantero de jerarquía internacional como Petar Musa, quien recientemente dejó su huella en el Mundial con la Selección de Croacia.

El atacante de 28 años fue titular en el debut mundialista frente a Inglaterra y necesitó apenas 66 minutos para convertir un gol en la derrota croata por 4-2. Más tarde volvió a iniciar el encuentro contra Panamá, aunque fue sustituido durante el entretiempo, mientras que ya no tuvo participación en la eliminación de Croacia frente a Portugal. Aun así, Musa dejó buenas sensaciones y confirmó el nivel que viene mostrando desde su llegada a la Major League Soccer.

Petar Musa no es un desconocido para el futbol europeo. Formado en Croacia, pasó por el futbol checo antes de tener una breve experiencia en el Union Berlin de la Bundesliga. Posteriormente brilló en Boavista, lo que le abrió las puertas del Benfica, donde disputó dos temporadas antes de emprender un nuevo desafío en Norteamérica.

Su rendimiento con FC Dallas ha sido sobresaliente. En 2024 registró 16 goles y tres asistencias en 30 partidos de MLS; en 2025 elevó todavía más su producción con 19 goles y seis asistencias en 32 partidos jugados; mientras que en el inicio de 2026 ya acumula 12 goles en apenas 13 juegos, igualando la línea de Lionel Messi.

Por eso, cuando Chivas se mida ante FC Dallas en la Leagues Cup 2026, buena parte de la atención estará puesta sobre el croata. Gabriel Milito deberá diseñar un plan para contener a un atacante de 1,90 metros, potente en el juego aéreo, con gran capacidad para fijar centrales y una notable eficacia dentro del área. Después de haber marcado en un Mundial, Musa llegará al torneo continental como una de las principales amenazas que tendrá que afrontar el Rebaño.

El calendario de Chivas en la Leagues Cup 2026