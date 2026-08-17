Daría la sensación de que Chivas está cada vez más cerca de despedirse de Armando González. En medio de la gran cantidad de rumores que hay sobre el futuro del atacante, Javier Mier tiene un gesto que desnuda el plan del Guadalajara con Hormiga González.

En Guadalajara se viven horas de mucha incertidumbre debido a que se define el futuro de Armando González. En medio de este contexto, Javier Mier tuvo un gesto en redes sociales ya que con un me gusta confirmó que el plan del Rebaño Sagrado es ganar más del 10% de una futura venta de Hormiga.

Desde Grecia diferentes medios han confirmado que el equipo helénico habría mandado una tercera oferta que fue aceptada por el conjunto rojiblanco. Sin embargo, diferentes insiders señalan que no hay nada concreto y que desde la directiva esperan los 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión de su contrato.

En estos momentos en Chivas se viven horas clave debido a que se daría una reunión entre la directiva, el representante y el padre de Armando González. Mientras se espera que surja una nueva información, Javier Mier reveló, con un me gusta en una publicación de Fox Sports, que el plan del Guadalajara es ganar una buena suma ahora y quedarse con un porcentaje más alto para una futura venta.

“Hasta el momento no llegó la tercera oferta. Incluso me comentaba que una de las personas cercanas al entorno de Armando González que la idea es que el club pueda recibir un poco más del diez por ciento para una futura venta del jugador, entendiendo que si el Olympiacos lo llega a vender tal vez al doble de esos 10 millones, unos 20 millones en el futuro le tocaría tal vez el 30% al Guadalajara se estaría embolsando otros seis millones a esos 10 millones”, detalló Fernando Lara, quien además afirmó que mañana podrían darse importantes novedades.

Cabe destacar que en las últimas horas, Rodrigo Camacho, periodista de Telemundo, reveló que hay acuerdo entre Olympiacos y Armando González. “Olympiacos y Armando González tienen acordados los términos entre ambas partes. Chivas ha rechazado las dos ofertas del club griego”, escribió el insider del Guadalajara en X.

Armando González quiere jugar en Europa

Por otro lado, Alex Ramírez reveló en su canal de YouTube que Armando González comunicó que quiere salir de Chivas. “Armando González está muy interesado, tanto así que su representante se encuentra en Europa. Ahora sí Armando González siente que es el momento de irse pese a que trae una racha de no goles. Se lo ha hecho saber a la directiva del crecimiento que pudiera tener y la madurez. Si hay alguien que está interesado en irse es Armando González y así se lo hizo saber a Javier Mier y a Alejandro Manzo”, reveló el periodista de Azteca Jalisco.