El mediocampista de loa Bravos admitió públicamente que le causó ilusión el poder vestirse de rojiblanco durante el anterior mercado de fichajes.

La dupla entre Alejandro Manzo y Javier Mier en la directiva de Chivas ha transformado el comportamiento de la institución en los mercados de fichajes, en donde han conseguido contrataciones difíciles para apuntalar al plantel tapatío, en donde uno de los que más sonó para vestirse de rojiblanco en el verano fue Denzell García.

Durante el receso futbolístico, diversos reporteros especializados en el Guadalajara, aseguraron que la escuadra de la Perla de Occidente estaba tratando de conseguir la contratación del mediocampista del FC Juárez, aunque no avanzaron las cosas y se quedó en el conjunto fronterizo.

Sin embargo, Denzell García ha vuelto a ser cuestionado al respecto y admitió que le causaron ilusión la ola de rumores que lo ponían en el chiverío, aunque admitió que su mente sigue estando enfocada al cien por ciento en los Bravos.

“La verdad fue bastante difícil por todo el ruido que se hizo. Sinceramente sí hubo ilusiones, pero estoy en Juárez y mi cabeza siempre estuvo en hacer lo mejor posible las cosas. Si algún día me toca salir, que sea de la mejor manera. Hoy en día represento a Juárez y me entrego cien por ciento a Juárez”, declaró al término del México contra Perú.

¿Por qué no avanzaron las charlas de Chivas y Bravos por Denzell García?

La escuadra de Ciudad Juárez está consciente de que su futbolista es una de las joyas que hay en todo el futbol mexicano, por lo que decidieron cotizarlo en 10 millones de dólares, cifra que el Guadalajara no aceptó pagar, por lo que rápidamente se enfriaron las negociaciones entre ambos clubes.

Se supo que los dirigentes de Chivas le comentaron a los fronterizos que si recapacitaban y colocaban una cifra más realista por Denzell García, aceptarían retomar las charlas, situación que nunca sucedió, por lo que el mediocampista permanece en la escuadra de Bravos.