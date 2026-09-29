Este futbolista que inclusive se proclamó bicampeón de la Liga MX, fue desechado en las inferiores del Guadalajara.

Chivas se ha convertido, desde hace muchos años, en la institución que mejor trabaja en las fuerzas básicas en todo México, por lo que muchos jugadores han pasado por la cantera del Rebaño por algún lapso, aunque terminan saliendo y brillando en otros clubes.

Jorge ‘Gato’ López, quien fuera el encargado de los porteros de todas las categorías dentro del Guadalajara, destapó que el portero que fue bicampeón con el León, William Yarbrough, estuvo en la cantera del Rebaño, pero tuvo que marcharse debido a que no tenía la calidad para seguir como rojiblanco, situación que le causó molestia al cancerbero.

“Ver a un chavo que no sabe caer y de repente lo ves en Primera División y que ya lo colocaste a fuerzas básicas (…) Un caso es William Yarbrough que estuvo en Chivas, estuvo en León y ahora está en Estados Unidos. Él también se fue diciendo que yo lo corrí. Para mí, en ese momento era mejor Liborio Sánchez que él, incluso Liborio llegó a Selección. En ese momento en Chivas no le alcanzó.

“En ese momentos dos eran mejores que William y le dan las gracias. Me guardó un rencor. Una vez fuimos a jugar una Final contra Pachuca, allá en Pachuca. Los porteros de ellos eran Rodolfo Cota y William Yarbrough. Acá, con nosotros jugó de portero Mochis Arias y el suplente era el Wacho Jiménez.

“Después del partido lo abracé y me recibió el abrazo. Le dije: ¿Por qué me odias? -‘Porque me corriste de Chivas.’ – ¿Por qué no mejor me das las gracias? Estás en Pachuca, estás a punto de llegar a Primera División, acabas de ser campeón. Me dijo: No lo hizo de esa manera, me dio un abrazo.

“Después, lo vi en León, en un proyecto que estaba con Efraín Flores. Llegó y me abrazó. Ellos se quedaron con lo malo del Gato, pero en ese momento no le alcanzaba“, declaró el exentrenador de porteros del Guadalajaa en Lescals Podcast.

¿Qué es de William Yarbrough en la actualidad?

El cancerbero mexico-estadounidense participó en varios clubes en la Liga MX y de la MLS como Pachuca, Tampico Madero, Club León, Colorado Rapids, San José Earthquakes, Inter de Miami y actualmente milita en el Toronto FC.