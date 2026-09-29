El '4K' admitió que tiene metas muy altas, pero para poder lograrlas es necesario ser un referente y conseguir varios títulos con el Guadalajara.

Ricardo Marín se ha convertido en el delantero estelar de Chivas tras la venta de Armando González al Olympiacos de Grecia, en donde el atacante ha demostrado su calidad anotando varios goles para la causa rojiblanca, por lo que reveló que tiene varias metas trazadas, en donde para cumplirlas es necesario conseguir varios títulos con el Rebaño.

El delantero de 28 años admitió que no pierde el hambre de trascender y mantiene la esperanza de poder emigrar a Europa y hasta llegar a Selección Mexicana para jugar un Mundial, aunque sabe que para conseguir todo eso es necesario ir partido a partido y hacer campeón al Guadalajara.

“Sabemos que tenemos un objetivo que está clarísimo que es el campeonato. No tenemos otra cosa en mente más que eso. Antes se ponían objetivos de pasar en los primeros cuatro, de ir poco a poco, pero en esta ocasión el único objetivo que tenemos en mente es el campeonato, no pensamos en otra cosa. Sabemos que tenemos que ir paso a paso.

“Primeramente me veo siendo campeón con Chivas, espero ganar varios trofeos. Haber jugado un Mundial, es un objetivo que tengo y que espero lograrlo y conseguirlo. Esperemos que se pueda dar. ¿Y por qué no? En un equipo en Europa. Sé que todo eso se puede lograr en base al trabajo que estoy haciendo aquí en Chivas.

“El primer objetivo es ganar títulos con Chivas, porque es la única manera en que se puede desbloquear lo demás, esa es la meta principal que tengo ahorita. Evidentemente buscar el campeonato de goleo, buscar esos reconocimientos para en un futuro pensar en eso”, declaró en el podcast Sabor a Futbol.

¿El mejor delantero de la Liga MX?

Aunque es cierto que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, Ricardo Marín participó en una serie de preguntas rápidas en donde fue cuestionado sobre cuál es el mejor delantero de la Liga MX, en donde aseguró que es él.

“¿Mejor delantero de la Liga mexicana? ‘Yo'”, respondió contundentemente el atacante del Guadalajara.